С начала декабря в Петербурге составили сотню протоколов о нарушениях ограничительных мер

В городе проводят рейды по соблюдению всех правил, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге с 1 декабря проверили 552 объекта торговли, общественного питания и бытовых услуг. В результате составили сотню протоколов о нарушениях ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды устраивают сотрудники комитета по контролю за имуществом Северной столицы, Роспотребнадзора, полиции и Следственного комитета. Известно, что в некоторых предприятиях не носили средства индивидуальной защиты, где-то отсутствовал QR-код или разметка на полу для соблюдения дистанции. Отмечается, что наказывают не только предпринимателей, но и посетителей общественных мест.

«Уровень заболеваемости высокий. Главная цель предпринимаемых мер – уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели»,

— отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала 26 иностранцев после рейда на рынке на Садовой улице.