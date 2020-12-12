После рейда в Петербурге опечатали 9 заведений

Они нарушили правила и работали в ночное время, несмотря на требования Смольного.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга устроили рейд, в рамках которого проверили, соблюдаются ли требования властей о закрытии ресторанов и клубов в ночное время. Они наведались в Адмиралтейский, Красногвардейский, Московский и Центральный районы города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Также их интересовало, носят ли сотрудники заведений СИЗ и имеются ли QR-коды.

В результате были опечатаны девять заведений, которые нарушали правила. В отношении них возбудят административные дела. Также накажут физические лица, которые не соблюдали меры предосторожности. Сотрудники ведомства также изъяли алкогольную продукцию, которую продавали без лицензии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала декабря в Петербурге составили сотню протоколов о нарушениях ограничительных мер.