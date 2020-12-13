Мороз и снег обещают в Петербурге в воскресенье

Синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды в Петербурге на воскресенье, 13 декабря.

Специалист пишет в Facebook, что сегодня петербургская погода будет под властью гребня антициклона. По его словам, во второй половине дня к городу приблизится фронтальный раздел с юга. В целом, погода будет облачной с прояснениями. Вечером жителей Петербурга ждет небольшой снег.

Температура воздуха за окном составит от -3 до -5 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — до -7 градусов. Ветер подует с юго-восточного направления, скорость его порывов составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо понижаться в течение дня и составит 766 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти предупреждают о гололедице с 13 по 15 декабря.