Снег в Петербурге убирали силами 8 тыс. дворников

При уборке города основные силы бросили на борьбу с гололедом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

При уборке города основные силы бросили на борьбу с гололедом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские власти отчитались об уборке улиц и дворов после выпавшего в субботу, 12 декабря, снегопада.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, на уборку города от зимних осадков вышли восемь тысяч дворников и почти полторы тысячи единиц техники.

При уборке города основные силы бросили на борьбу с гололедом. За день было израсходовано порядка 580 тонн противогололедных материалов. В большинстве случаев для этого используют песко-соляную смесь.

На Васильевском острове убирались 484 дворника, 52 единицы техники и более 80 работников ручного труда.

В Московском районе при борьбе с наледью задействовали около 400 дворников и 36 спецмашин. Дороги расчищали 62 машины и 57 работников ручного труда.

В Приморском районе в уборке жилищного блока участвовали 450 человек и почти 60 единиц техники.

В ночь на воскресенье, 13 декабря, городские улицы убирали 750 спецмашин и 338 специалистов ручного труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снегоплавильные пункты в Петербурге работают круглосуточно.