Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и гололедицы

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 14 декабря, пойдет снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха опустится до минус шести градусов ночью и до минус четыре – в светлое время суток. Ветер, разгуливающий по улицам города, разгонится до пяти метров в секунду. Периодически будет идти небольшой снег. На дорогах тем временем ожидается гололедица, так что автомобилистам стоит быть осторожнее – их призывают соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду. Они отмечают, что лучше не рисковать своим здоровьем и жизнью.