В Пулково во вторник задержан один рейс

Во вторник петербургский аэропорт Пулково работает с одной задержкой внешнего рейса. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Согласно информации с онлайн-табло аэровокзала, сегодня задержат рейс до города Ош в Киргизии. Пассажирам придется ждать вылета своего самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» лишние 4 часа 10 минут: они должны были подняться в небо в 10 утра, но самолет взлетит лишь в 14:10.

Причины, по которым был задержан рейс, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург».