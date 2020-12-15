В Пулково во вторник задержан один рейс

В Пулково во вторник задержан один рейс
Рейс до Оша вылетит с задержкой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник петербургский аэропорт Пулково работает с одной задержкой внешнего рейса. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Согласно информации с онлайн-табло аэровокзала, сегодня задержат рейс до города Ош в Киргизии. Пассажирам придется ждать вылета своего самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» лишние 4 часа 10 минут: они должны были подняться в небо в 10 утра, но самолет взлетит лишь в 14:10.

Причины, по которым был задержан рейс, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург».

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