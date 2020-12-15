Синоптик обещает снегопад и потепление в Петербурге во вторник

В течение суток температура воздуха не опустится ниже 0...-2 градусов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В течение суток температура воздуха не опустится ниже 0...-2 градусов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 15 декабря, петербургская погода будет формироваться под влиянием малоактивного фронтального раздела. Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист написал в Facebook, что сегодня погода будет преимущественно облачной. В отдельных районах может пойти слабый снег.

«Температурный фон ожидается близким к оттепельным значениям», — говорится в сообщении синоптика.

Леус отметил, что в течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — от 0 до -5 градусов. Ветер подует с юго-запада, скорость его порывов составит до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и установится на значении 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник прогнозируют мороз и снег.