Синоптик обещает снегопад и потепление в Петербурге во вторник

Во вторник, 15 декабря, петербургская погода будет формироваться под влиянием малоактивного фронтального раздела. Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Специалист написал в Facebook, что сегодня погода будет преимущественно облачной. В отдельных районах может пойти слабый снег.
«Температурный фон ожидается близким к оттепельным значениям», — говорится в сообщении синоптика.
Леус отметил, что в течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — от 0 до -5 градусов. Ветер подует с юго-запада, скорость его порывов составит до 6 метров в секунду.
Атмосферное давление особо не изменится и установится на значении 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник прогнозируют мороз и снег.