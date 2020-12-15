В Лужском районе ввели новый газопровод длиной 14 километров

В Лужском районе ввели новый газопровод длиной 14 километров
Газопровод ввели в эксплуатацию. Фото: Pixabay.com

В Ленинградской области природный газ провели от деревни Ретюнь в поселок Серебрянский и деревню Шильцево. Протяженность газопровода – 14 километров.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, ввод в эксплуатацию газа состоялся во вторник, 15 декабря. Данный газопровод стал частью программы газификации региона.

«Объём финансирования программы – порядка 40 млрд рублей. Газификация – это новый уровень комфорта жителей, и новые перспективы для инвестиционного развития района», – заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Отметим, что по программе газификации Лужского района, к 2026 году здесь будет проложено 203 км газопроводов, газифицировано 12 объектов, 43 населённых пункта, 4238 квартир и домовладений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Петербург и Ленобласть объединяют льготы на проезд.

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