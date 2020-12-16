Из Индии в Петербург 50 раз пытались переслать таблетки для повышения мужской потенции

В общей сложности была предотвращена пересылка 70 тысяч контрафактных таблеток.

За месяц из Индии в Санкт-Петербург поступило 50 отравлений с необычным содержанием – в Россию пытались переслать таблетки, повышающие мужскую потенцию. В ходе проверки содержимого выяснилось, что часть посылок содержала контрафактный товар, а другие отправления вернули отправителям. Об этом говорится в пресс-релизе Пулковской таможни.

Отмечается, что речь идет о 70 тысячах контрафактных препаратов «Виагра» и «Сиалис». В сообщении сказано, что их довольно часто заказывают через интернет. В таком случае сложно убедиться, насколько качественный товар и не опасен ли он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года Балтийская таможня выявила 26 млн контрафактных товаров. Чаще всего среди контрафактных товаров встречались одежда, ткань, сумки, игрушки, печатная продукция, автозапчасти и рис.