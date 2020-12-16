Возле ТРЦ «Галерея» за месяц более трех тысяч раз нарушили ПДД

Возле ТРЦ &#171;Галерея&#187; за месяц более трех тысяч раз нарушили ПДД
Камеры следят за порядком на дорогах у торгового центра. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Нарушения фиксировали три поворотные камеры на фасаде торгового центра.

Месяц назад у ТРЦ «Галерея» запустили пилотный проект по автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки. За этот срок было зафиксировано более трех тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что камеры установлены на фасаде торгового центра. Они непрерывно следят за поведением автомобилистов поблизости. Раньше за порядком на дорогах наблюдали мобильные комплексы, но контроль был периодичным и не все нарушения попадали в поле зрения.

Известно, что такой же комплекс установлен в аэропорту «Пулково». Там за месяц зафиксировали 400 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле ТРЦ «Галерея» установили камеры фотовидеофиксации для слежки за нарушителями ПДД.

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