В Ленобласти реализовали 500 проектов, предложенных гражданами

Каждый год благодаря инициативным людям жизнь в регионе становится лучше.

Сегодня, 16 декабря, в Ленинградской области состоялся Форум инициативных граждан. В его рамках наградили местных жителей, которым не все равно на судьбу региона. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Отмечается, что в 2020 году специалисты по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям проверили все районы Ленобласти. В результате был выявлен ряд нарушений, что стало причиной отзыва части субсидий на благоустройство у некоторых администраций.

«В основном народная инициатива направлена на улучшение условий и качество жизни людей. В регионе ежегодно реализуется порядка 500 проектов инициативных граждан»,

— заявила Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В конкурсе победили 45 человек. Их инициативы были полезными и в итоге их реализовали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские организации за нарушение правил благоустройства заплатят ГАТИ более 15 млн рублей.