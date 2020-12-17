В Петербурге будут бесплатно выдавать разрешения на перевозку пассажиров в такси

При получении разрешения будет выдаваться QR-код, который перевозчик должен будет разместить в салоне такси. Фото: Pixabay

При получении разрешения будет выдаваться QR-код, который перевозчик должен будет разместить в салоне такси. Фото: Pixabay

Петербургские власти отменили плату за выдачу разрешительной документации на перевозку пассажиров и багажа в такси, ее переоформление и выдачу дубликатов таких документов.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, новые правила вступили в силу с 3 декабря. Отмечается, что такую плату уже отменили в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Бурятии, Якутии, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах, а также в других российских регионах.

В ведомстве отметили, что отмена платы не причинит существенного вреда бюджету Петербурга. Выпадающие доходы будут компенсированы за счет того, что теперь разрешения будут выдаваться только в электронном виде.

При получении разрешения будет выдаваться QR-код, который перевозчик должен будет разместить в салоне такси. По коду пассажиры смогут проверить действительность выданного разрешения и узнать информацию об автомобиле и перевозчике.

Кроме того, срок выдачи документа сократили с 30 до 10 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит 70 млн рублей на такси для доставки пациентов с Covid-19.