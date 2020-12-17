В Петербурге с начала декабря ликвидировали около 50 торговых точек

Участки незаконно использовали под уличную торговлю.

В Санкт-Петербурге с начала декабря сотрудники Комитета по контролю за имуществом освободили 49 земельных участков, которые незаконно использовались под размещение торговых точек на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейды проходили в большинстве районов Северной столицы. В итоге были десятки киоском и убраны лотки, столы и тележки, на которых продавали текстиль, овощи и фрукты, а также сувениры.

В отношении предприимчивых граждан было составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу. Так, инспекторы выселили магазин для йоги на Можайской улице, владелец которого устроил в помещении несогласованную перепланировку.