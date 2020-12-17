Меры поддержки бизнеса в Петербурге выработают экспертные советы

В настоящее время Смольный готовит положения об экспертном совете и критерии выбора экспертов. Фото: Правительство Петербурга

В настоящее время Смольный готовит положения об экспертном совете и критерии выбора экспертов. Фото: Правительство Петербурга

Петербургские власти решили создать экспертные советы, которые будут заниматься вопросами о поддержке пострадавших от коронавирусной пандемии отраслей экономики.

В частности, в Смольном обсуждают возможное создание советов в сферах общественного питания, торговли, спорта, культуры, туризма и гостиничного бизнеса.

Экспертам предстоит готовить аналитические отчеты, которые будут содержать оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению бизнеса, предложения по поддержке отраслей экономики и другие вопросы.

В частности, в планах экспертного совета по туризму и гостиничному бизнесу — содействие восстановлению туристской отрасли и турпотока.

В настоящее время власти готовят положения об экспертном совете и критерии выбора экспертов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки бизнеса.