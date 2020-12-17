В Петербурге завершился ремонт Литейного моста

Специалисты петербургского «Мостотреста» завершили работы по ремонту Литейного моста через Неву. Ремонт был необходим металлоконструкциям фасадной балки пролетного строения.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», ремонтные работы начались с демонтажа существующих конструкций. Далее были обработаны внутренние поверхности стенка и смонтированы конструкции для усиления фасадной балки. Затем их загрунтовали и покрасили. Помимо этого, была выполнена работа по герметизации каналов под инженерные сети.

Отметим, что Литейный мост соединяет Центральный и Выборгский районы города. Он был построен в 1879 году, а последняя реконструкция проводилась в 1966-1967 годах.

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