В Петербурге завершился ремонт Литейного моста

В Петербурге завершился ремонт Литейного моста
В Петербурге завершился ремонт Литейного моста. Фото: Мостотрест

Специалисты петербургского «Мостотреста» завершили работы по ремонту Литейного моста через Неву. Ремонт был необходим металлоконструкциям фасадной балки пролетного строения.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», ремонтные работы начались с демонтажа существующих конструкций. Далее были обработаны внутренние поверхности стенка и смонтированы конструкции для усиления фасадной балки. Затем их загрунтовали и покрасили. Помимо этого, была выполнена работа по герметизации каналов под инженерные сети.

Ремонт выполняли работники «Мостотреста». Фото: Мостотрест

Отметим, что Литейный мост соединяет Центральный и Выборгский районы города. Он был построен в 1879 году, а последняя реконструкция проводилась в 1966-1967 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт набережной канала Грибоедова хотят закончить в октябре 2021 года.

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В Петербурге завершился ремонт Литейного моста