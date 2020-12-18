Петербуржцы в 2020 году начали чаще искать подработку

Ковид дал толчок к более активному развитию онлайн-торговли, доставки продуктов, готовой еды и других товаров. Фото: pixabay.com

Ковид дал толчок к более активному развитию онлайн-торговли, доставки продуктов, готовой еды и других товаров. Фото: pixabay.com

В Северной столице с каждым месяцем увеличивается число вакансий со свободным графиком. Вместе с этим растет и заинтересованность соискателей в подработке.

Согласно исследованию аналитического центра «Авито Работы», в Петербурге количество вакансий со свободным графиком выросло на 90%, при этом горожане откликаются на них на 36% чаще.

Благодаря свободному графику жители могут заработать больше, чем работая по графику неполного дня. В настоящее время в Петербурге на позиции со свободным графиком платят около 50 тыс. рублей.

К росту вакансий с неполным днем и свободным графиком привела пандемия. Ковид дал толчок к более активному развитию онлайн-торговли, доставки продуктов, готовой еды и других товаров.

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