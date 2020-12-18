Беглов станет Дедом Морозом для трех детей из Петербурга

Беглов станет Дедом Морозом для трех детей из Петербурга
Александр Беглов принял участие в акции «Дерево желаний». Фото: администрация Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов примет участие в акции «Дерево желаний». Он воплотит в реальность мечты трех детей, исполнив их новогодние желания.

Елку с письмами от петербургских ребят установили в Смольном. Дерево украшено игрушками и открытками с детскими желаниями.

Глава города снял с праздничного дерева три открытки. Ему предстоит побывать в роли Деда Мороза и исполнить просьбы 10-летней Малики, семилетнего Владислава и 10-летней Зоин. Юные горожане попросили на Новый год интерактивную игру, школьную форму, кроссовки, а также набор кистей и красок для рисования.

«Больше всего меня тронуло пожелание мальчика, который лечится в онкоцентре. Он попросил для всех здоровья», — заявил Беглов.

Каждый петербуржец может принять участие в акции и исполнить желание одного из детей. Подарки передадут ребятам с ограниченными возможностями и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что традиционная новогодняя елка для юных петербуржцев пройдет в онлайн-формате.

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