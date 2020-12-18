УФАС: Смольный необоснованно дал застройщику «Новые территории девелопмент» статус стратегического инвестора

Арбитражный суд признал законность решения и предписания Петербургского УФАС России, вынесенных в отношении городского правительства.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, в ноябре прошлого года антимонопольный орган установил, что Смольный необоснованно наделило компанию «Новые территории девелопмент» статусом стратегического инвестора и без проведения торгов предоставило застройщику участки на набережной реки Смоленки.

Отмечается, что действия властей повлекли за собой создание дискриминационных условий доступа к городскому имуществу, то есть к территориям другим хозяйствующим объектам.

Застройщик обжаловал решение и предписание УФАС в суде. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не согласился со службой. Вторая инстанция отменила решение первой и тем самым признала законность решения и предписания антимонопольного органа по этому делу.

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