УФАС: Смольный необоснованно дал застройщику «Новые территории девелопмент» статус стратегического инвестора

УФАС: Смольный необоснованно дал застройщику &#171;Новые территории девелопмент&#187; статус стратегического инвестора
Арбитражный суд признал законность решения и предписания Петербургского УФАС России. Фото: pixabay

Арбитражный суд признал законность решения и предписания Петербургского УФАС России, вынесенных в отношении городского правительства.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, в ноябре прошлого года антимонопольный орган установил, что Смольный необоснованно наделило компанию «Новые территории девелопмент» статусом стратегического инвестора и без проведения торгов предоставило застройщику участки на набережной реки Смоленки.

Отмечается, что действия властей повлекли за собой создание дискриминационных условий доступа к городскому имуществу, то есть к территориям другим хозяйствующим объектам.

Застройщик обжаловал решение и предписание УФАС в суде. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не согласился со службой. Вторая инстанция отменила решение первой и тем самым признала законность решения и предписания антимонопольного органа по этому делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверяет законность работ на берегу реки Оккервиль в Невском районе.

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арбитражный суд Смольный уфас


 

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