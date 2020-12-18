В Петербурге поручили активизировать уборку пешеходных дорожек в садах и скверах

Комитету по благоустройству поручили уделить особое внимание уборке главных пешеходных транзитов на территории зеленых зон.

Об этом стало известно в пятницу, 18 декабря. Сообщается, что дорожки и площадки в зеленых зонах убирают от снега вручную и механизированным способом. В борьбе с наледью здесь применяют только песок и гранитную крошку. Соль в садах и парках не используют.

Подведомственные предприятия должны приводить в порядок все пешеходные маршруты садов, скверов, парков к 8 утра. Речь идет о бульварах и дорожках в зеленых зонах, которые ведут с социально значимым объектам.

Отметим, что деятельность Комитета по благоустройству координирует и контролирует вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что улицы Петербурга чистят от снега более 900 машин и 1200 работников.