В Петербурге на бесплатную медпомощь направят 172 млрд рублей

В Северной столице утвердили Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021-й и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурге Александр Беглов. Объем программы на 2021 год составит 172 млрд 607 млн рублей, в том числе 11 млрд 716 млн рублей — на программу обязательного медицинского страхования. Отмечается, что средства будут выделены из городского бюджета и Территориального фонда ОМС.

Подушевые нормативы в следующем году за счет бюджета Петербурга составят 11 тыс. 280 рублей, а за счет средств ОМС — 19 тыс. 272 рубля.

В Смольном отметили, что в эту программу входят категории граждан, которые полагается бесплатная медпомощь; заболевания, которые будут лечить за счет бюджета; бесплатные препараты для лечения амбулаторных пациентов, а также лекарства, отпускаемые по рецептам с 50-процентной скидкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство выделило на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID 2,78 млрд рублей.