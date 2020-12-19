Петербургские власти обсудили с представителями бизнеса новые меры поддержки

Петербургские власти обсудили с представителями бизнеса новые меры поддержки
Большое количество инициатив бизнеса уже находится на рассмотрении властей. Фото: правительство Петербурга

В Смольном провели встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка. Возможные меры поддержки бизнеса обсуждались в формате видеоконференции.

Как сообщили в аппарате городского вице-губернатора Евгения Елина, в ходе совещания представители бизнеса предложили продлить отсрочку штрафов для энергоснабжающих организаций, а также плановых проверок федеральных органов власти. Также предприниматели высказали пожелание уменьшить НДС для туристической отрасли.

Отмечается, что большое количество инициатив бизнеса уже находится на рассмотрении властей.

Предприниматели также поинтересовались, повлияют ли на предоставление мер поддержки выявленные нарушения противоэпидемиологических мер по коронавирусу.

«При предоставлении мер поддержки будет учитываться факт наличия QR-кода у организации, а также отсутствие нарушений Постановления Правительства Санкт-Петербурга №121», — ответил Евгений Елин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подготовили меры поддержки для туротрасли.

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