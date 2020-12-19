На Манежной площади открылась Рождественская ярмарка

На Манежной площади в центре Северной столице начала работу главная Рождественская ярмарка. Ее открыли в полдень субботы, 19 декабря.

Ярмарку организовал Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Главными героями праздника в этом году стали персонажи сказки «Щелкунчик и мышиный король». Декоративные элементы в виде Щелкунчика и Мари встречают гостей на Малой Садовой улице.

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы организаторов ярмарки. Из-за ковида было решено провести главную городскую ярмарку без катка, каруселей, концертов и мастер-классов. Количестве посетителей ограничивать не стали, но гости должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На Рождественской ярмарке петербуржцы и гости города могут посетить 118 торговых павильонов, в том числе 35 точек общепита. Также на ярмарке будут продаваться сувениры, новогодние игрушки и изделия народных промыслов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что традиционная новогодняя елка для юных петербуржцев пройдет в онлайн-формате.