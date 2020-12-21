Утренние пробки в Петербурге составили 4 балла

Утренние пробки в Петербурге составили 4 балла
Пробки составляют 4 балла. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Петербургские водители проводят утро в 4-балльных пробках. Самые серьезные заторы, как и обычно, наблюдаются на выездах из пригородов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По информации на 8 утра понедельника, 21 декабря, дорожный затор наблюдается на Пулковском шоссе у ТРК «Лето». Там произошло ДТП, из-за которого стал и съезд с КАД на шоссе. Пробки есть и на Московском шоссе и Витебском проспекте.

Красным цветом выделены многие улицы в Невском районе города. Машины стоят в пробках на Народной улице, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков и Дальневосточном проспекте.

Тяжелая ситуация обстоит на Красногвардейской площади, где также произошла авария. Заторы образовались у Финляндского вокзала и почти у всех станций метро.

Кроме того, в Выборгском районе встала Светлановская площадь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни в центре Петербурга ограничат движение транспорта по трем адресам.

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