Полиция будет помогать работникам Контрольно-счетной палаты

Полиция будет помогать работникам Контрольно-счетной палаты
Ведомства будут передавать друг другу сведения о незаконном использовании средств городского бюджета. Фото: unsplash

Глава Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) Константин Желудков и начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Согласно документу, ведомства будут передавать друг другу сведения о незаконном использовании средств городского бюджета, бюджетов муниципальных образований, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также информацией о нарушениях порядка использования имущества города и МО.

Кроме того, КСП будет отчитываться перед ГУ МВД об итогах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Полиция, в свою очередь, будет помогать сотрудникам палаты в осуществлении их работы, если им оказывается противодействие или угрожает опасность.

Также стороны будут проводить регулярные встречи и рабочие совещания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге наибольший прирост инвестиций отмечается в сфере здравоохранения.

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