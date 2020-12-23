В Петербурге впервые построили мост из композитных материалов

В Петербурге впервые построили мост из композитных материалов
Камышинский мост через реку Лубья. Фото: КРТИ

Первый в Петербурге композитный мост появился в Красногвардейском районе города. Конструкции из таких материалов являются более долговечными.

Как сообщили Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), власти проверили качество работ на однопролетном пешеходном Камышинском мосту, который был построен из композитных материалов на месте старой переправы через реку Лубья. Решение о капремонте приняли в связи с износом старого моста.

Во время работ подрядчик демонтировал аварийную конструкцию моста, а для удобства жителей на время ремонта смонтировали временную пешеходную переправу.

Отмечается, что конструкции из композитных материалов более устойчивы к коррозии и агрессивным средам. Кроме того, у такого моста более легкая конструкция переправ и скорость монтажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому мосту.

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