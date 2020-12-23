Мокрый снег и до +2 градусов обещают петербуржцам в четверг

В Петербурге ожидаются морось и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В Петербурге ожидаются морось и мокрый снег. Фото: unsplash.com

Синоптики прогнозируют в Петербурге осадки и плюсовую температуру в четверг, 24 декабря. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом в Северной столице установится облачная погода. Петербуржцам при выходе на улицу стоит захватить зонтик, поскольку на протяжении всего дня ожидаются осадки: небольшой, переходящий в мокрый снег, а также морось.

Горожан предупредили, что на дорогах образуется гололедица, будет «сложная обстановка».

В ночь на четверг температура воздуха опустится до 0…-2 градусов. Днем погода разгуляется до плюсовых значений — от 0 до +2 градусов.

Ветер будет умеренным, он подует с юга, юго-запада. Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю.