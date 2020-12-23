Непрекращающийся снегопад усложнил работу петербургским дорожникам

Непрекращающийся снегопад усложнил работу петербургским дорожникам
Дорожники убирают улицы Петербурга от снега. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В Северной столице весь день 23 декабря идет снегопад, в связи с чем дорожные службы продолжат уборку городских улиц и ночью.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, высота выпавших осадков к 15:00 уже превысила 3 см, поэтому на борьбу со снегом отправили дополнительные силы. Дорожники будут очищать проезжую часть и тротуары на протяжении всей ночи. Собранный снег вывезут на снегоприемные и снегоплавильные пункты.

Дорожные службы заранее знали, что на город надвигается снежный циклон, и обработали улицы солевыми растворами. А сейчас улицы посыпают песко-соляной смесью.

В настоящее время на улицах города на Неве работают почти 900 спецмашин и около 1,2 тыс. сотрудников ручной уборки. Снег в зеленых зонах расчищают специалисты садово-парковых хозяйств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробки в Петербурге достигли 6 баллов из-за выпавшего снега.

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