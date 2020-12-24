Должность ответственного за COVID-19 в Петербурге занял военный врач

В Санкт-Петербурге выбрали кандидатуру на должность спецпредставителя губернатора Александра Беглова по вопросам медицины. Отвечать за ковидные вопросы будет бывший военный врач.

Как сообщает «Мойка78», данную должность занял бывший начальник Военно-медицинской академии и военно-медицинского управления Минобороны Александр Белеветин.

Решение о назначении Белеветина ответственным за COVID-19 было принято в ноябре. Информацию о новой должности в Смольном подтвердили в пресс-службе городского правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректором «Метростроя Северной столицы» стал экс-глава ЗАО «Пилон». Напомним, что группа ВТБ недавно безвозмездно передала 65% акций «Метростроя Северной столицы» в собственность города.