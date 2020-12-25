Санкт-Петербург досрочно выполнил норму по осадкам

До конца года в Петербурге выпадет еще около 5-8 мм осадков. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

До конца года в Петербурге выпадет еще около 5-8 мм осадков. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северная столица «справилась» с годовой нормой осадков, выполнив ее досрочно. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик написал на своей странице в Facebook, что город выполнил годовую норму осадков еще в понедельник, 21 декабря, когда в копилке небесной влаги набралось 639 мм осадков.

На 25 декабря в Петербурге выпало более 648 мм дождя и снега. Леус отмечает, что этот показатель всего на 2% превышает норму, которая составляет 637 мм. До рекордов этим значениям далеко. К примеру, в 1853 году синоптиками было зафиксировано всего 306 мм влаги. А не так давно, в 2016 году петербургская погода поставила максимум — 865 мм осадков.

Ожидается, что до конца года в Петербурге выпадет еще около 5-8 мм осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю.