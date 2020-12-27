Кудрявцева обратилась за помощью к подписчикам из-за болезни дочери

Девочка заболела после прогулки на свежем воздухе – ее водили на новогоднюю елку.

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась за помощью к подписчикам через свой Instagram. Она написала пост, в котором рассказала, что ее дочка Маша серьезно заболела после посещения новогодней елки. У девочки высокая температура, и Кудрявцева не знает, как ее лечить. Также телеведущая прикрепила снимок своего ребенка, на котором Маша одета в теплый комбинезон и шапке.

Пользователи в первую очередь посоветовали обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Некоторые отметили, что отпаивают детей чем-нибудь горячим – например, клюквенным морсом.

«До 38,5 не сбиваю температуру, питьевой режим. И конечно врач!»,

— считает одна из подписчиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева напугала подписчиков, расплакавшись в прямом эфире. Отметим, что сейчас Лере действительно приходится сложно: мама актрисы, отдыхая в Крыму, попала в больницу с инсультом.