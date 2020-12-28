В Японии назвали простой способ омолодить лицо и тело

В Японии назвали простой способ омолодить лицо и тело
Худеющие должны обращать внимание именно на увеличение числа мышц. Фото: pixabay

Японский профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита заявил, что увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе.

Как сообщает портал Nihon Keizai, эксперт порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать протеин для набора мышечной массы. Исследования показывают, что нагрузка на мышцы прямо влияет на утолщение кожного покрова, что способствует снижению пигментации, морщин и неровностей.

По словам профессора, худеющие должны обращать внимание именно на увеличение числа мышц и сокращение жировых тканей. Жир сжигается при физических упражнениях.

Для формирования мышц специалист порекомендовал получать дополнительный протеин, например из рыбы или мяча, батончиков, молочных сывороток. Делать это нужно после тренировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как чай влияет на долголетие.

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