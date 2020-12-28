В Японии назвали простой способ омолодить лицо и тело

Худеющие должны обращать внимание именно на увеличение числа мышц. Фото: pixabay

Худеющие должны обращать внимание именно на увеличение числа мышц. Фото: pixabay

Японский профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита заявил, что увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе.

Как сообщает портал Nihon Keizai, эксперт порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать протеин для набора мышечной массы. Исследования показывают, что нагрузка на мышцы прямо влияет на утолщение кожного покрова, что способствует снижению пигментации, морщин и неровностей.

По словам профессора, худеющие должны обращать внимание именно на увеличение числа мышц и сокращение жировых тканей. Жир сжигается при физических упражнениях.

Для формирования мышц специалист порекомендовал получать дополнительный протеин, например из рыбы или мяча, батончиков, молочных сывороток. Делать это нужно после тренировки.

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