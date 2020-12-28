Смольный хочет наказать тех, кто «слил» информационную систему для транспорта в Петербурге

В Петербурге новое руководство Комитета по транспорту решил привлечь к уголовной ответственности подрядчика, который провалил создание информационной системы. Представить без нее транспортную реформу сложно. Видимо, в ведомстве считают, что Смольный водили за нос с 2018-го года.

Речь идет о разработке комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Петербурге. С 2018-го года ею занимался НТЦ «Измеритель». Работа должна была проходить в четыре этапа. Отчеты первых двух этапов у заказчиков вопросов не вызвали. Третий этап подрядчик сдал после срока и с нарушениями. Однако утверждалось, что недостатки были устранены. За три этапа подрядчику перечислили более 300 млн рублей.

Споткнулись на четвертом этапе – сдавали его опять не вовремя и с нарушениями.

Уже в прошлом году комитет по транспорту выражал свое недовольство работой подрядчика. В результате новое руководство комитетом решило контракт расторгнуть и передать все документы по этому контракту в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.