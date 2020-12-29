Петербуржцев предупредили о гололедице в среду

В среду, 30 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, днем с прояснениями. По прогнозам синоптиков, ночью выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне от 0 до +2 градусов.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а днем повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре. По словам специалиста, на текущий момент в Петербурге выпало уже 648 миллиметров дождя и снега.