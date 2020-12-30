Станция метро «Парк Победы» закроется на два дня из-за ремонта

Станция петербургского метрополитена «Парк Победы» будет закрыта на вход и выход в воскресенье и понедельник, 3 и 4 января.

Об этом сообщается на странице СПб ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте». За два дня в вестибюле станции должны поменять плиты перекрытия двух эскалаторов — №№1 и 3. Специалистам предстоит провести масштабные работы: необходимо частично демонтировать кабины досмотра, вскрыть напольное покрытие и снять универсальные турникеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция «Маяковская» закрывается на капремонт с 10 января. Отметим, что пассажиры по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме.