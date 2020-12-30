Станция метро «Парк Победы» закроется на два дня из-за ремонта

Станция метро &#171;Парк Победы&#187; закроется на два дня из-за ремонта
Станцию метро закроют на вход и выход. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Станция петербургского метрополитена «Парк Победы» будет закрыта на вход и выход в воскресенье и понедельник, 3 и 4 января.

Об этом сообщается на странице СПб ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте». За два дня в вестибюле станции должны поменять плиты перекрытия двух эскалаторов — №№1 и 3. Специалистам предстоит провести масштабные работы: необходимо частично демонтировать кабины досмотра, вскрыть напольное покрытие и снять универсальные турникеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция «Маяковская» закрывается на капремонт с 10 января. Отметим, что пассажиры по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания» будут работать в обычном режиме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метрополитен новости СПб парк победы ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Honda покинет российский авторынок в 2022 году
Толпы и пробки возле торговых центров: как петербуржцы готовятся к Новому ...
Жители Петербурга определили победителей проекта «Твой бюджет — ...
Минометная атака на аэропорт Йемена унесла жизни 27 человек
Станция метро «Парк Победы» закроется на два дня из-за ремонта
Стала известна главная ошибка, часто допускаемая при варке пельменей
Россиян предупредили о возможной фальшивой икре на полках магазинов
Ученые выдвинули новую версию возникновения жизни Земли