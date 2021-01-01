В субботу Северную столицу накроет мокрый снег

Синоптики обещают снежный день в субботу, 2 января, в Петербурге. Погода будет облачной, на дорогах образуется гололедица.

Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На протяжении всего дня в Северной столице будет идти снег, периодически мокрый. Сильнее всего город завалит ночью и утром. Синоптики предупреждают, что местами ожидается налипание мокрого снега.

Ночью умеренный ветер будет дуть с северо-востока, востока. А ветер ослабеет и сменит направление на юго-восточное и южное.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градусов. Атмосферное давление слегка понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туман и мокрый снег ждут жителей Ленобласти 1 января.