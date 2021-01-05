Патриаршую службу можно будет посетить по билетам

В храм не пустят людей старше 65 лет. Фото: pixabay

В храм не пустят людей старше 65 лет. Фото: pixabay

Россиян старше 65 лет в храм не пропустят из-за пандемии коронавируса.

Ночью 7 января состоится патриаршая служба в храме Христа Спасителя. Известно, что вход туда будет ограничен в связи с пандемией коронавируса. Туда не смогут попасть люди старше 65 лет, чтобы не допустить заражения инфекцией. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Попасть в храм можно будет только предъявив соответствующее приглашение. Всем остальным верующим предлагают посмотреть прямую трансляцию службы на «Первом», «России 1» и «Спасе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников возмутился призывам РПЦ не ходить в храм на Рождество. По словам Мясникова, из-за самоизоляции у старшего поколения подрывается воля к жизни и повышается фактор риска смерти.