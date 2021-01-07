Более 450 росгвардейцев следили за порядком в рождественскую ночь в Петербурге

Более 450 росгвардейцев следили за порядком в рождественскую ночь в Петербурге
Более 450 росгвардейцев обеспечивали порядок в Рождество. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Более 450 сотрудников и военнослужащих Росгвардии совместно с полицией обеспечивали правопорядок и безопасность в Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Росгвардии. Богослужения по случаю празднования Рождества проводили в 180 городских и областных храмах. Службы, при этом, проводились с соблюдением требований по коронавирусу. Также для жителей и гостей города на Манежной площади работала Рождественская ярмарка.

На места проведения праздничных мероприятий подтянулись патрульные экипажи вневедомственной охраны, которые круглосуточно дежурят на территории Петербурга.

Отмечается, что нарушений общественного порядка в рождественскую ночь не было допущено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба.

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