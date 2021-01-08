Названы виды боли в животе, достаточные для вызова скорой

Наиболее опасными считаются боли, которые человек испытывает при голоде и по ночам. Фото: Pixabay

Наиболее опасными считаются боли, которые человек испытывает при голоде и по ночам. Фото: Pixabay

Во время новогодних праздников внезапная боль в животе может свидетельствовать не только о переедании, но и о заболеваниях. Об этом сообщил руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский.

Как отмечает врач, сильные и резко возникающие боли могут быть признаками сразу нескольких заболеваний желчевыделительной системы — панкреатита и холецистита. Эти симптомы, как правильно, не получается заглушить общепринятыми средствами и спазмолитиками. В таких случаях необходимо немедленно вызывать скорую.

Страдающим от хронических заболеваний людям также нужно следить за появлением новых факторов, которые могут ухудшить течение болезни, передает «Пятый канал». По словам врача, пациентам стоит избегать перегрузок едой и алкоголем.

Наиболее опасными считаются боли, которые человек испытывает при голоде и по ночам, а заглушить их можно только едой, водой или лекарствами. В некоторых случаях они могут сопровождаться рвотой с элементами черных вкраплений — признаками возможного желудочного кровотечения.

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