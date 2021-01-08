В Петербурге похолодает до -12 градусов в субботу

В субботу, 9 января, в Северной столице ожидается похолодание, температура воздуха опустится до -12 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики обещают, что день пройдет без снега и других осадков. Ветер будет слабым и подует с северо-востока, востока.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от -8 до -10 градусов. В ночное и утреннее время суток местами подморозит до -12 градусов.

Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах, поскольку в городе образуется гололедица.

Атмосферное давление особо не изменится.

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