Ученые назвали новый признак онкологического заболевания

Эксперты советуют обратить внимание на чрезмерную потливость.

Ученые рассказали о новом признаке онкологического заболевания. Американские эксперты выяснили, что тревожным сигналом может стать чрезмерная потливость. Об этом пишет Express, публикующий результаты исследования.

Симптом может быть характер сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Ученые уточняют, что потливость считается нормой, если человеку жарко, он занимается физическими нагрузками или испытал стресс. Если чрезмерная потливость наблюдается без видимых на то причин, то стоит обратиться к врачу, уверены ученые.

Также эксперты подчеркивают, что потливость может быть симптомом заболеваний, связанных с эндокринной системой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал о видах рака, которые сложнее всего диагностировать. По словам специалиста, вялотекущие образования начинают оказывать заметное влияние на самочувствие пациента уже при последних, самых опасных стадиях заболевания.