Отмечавшие Новый год петербуржцы попали в больницы с алкогольными психозами

За праздничные выходные в Городскую наркологическую больницу поступило 234 жителя Петербурга, которые перебрали с алкоголем или наркотиками.
Заместитель главврача больницы Елена Куркова заявила на пресс-конференции ТАСС, что большинство госпитализированных пациентов (80%) попали в больницы в состоянии алкогольного опьянения. Оставшихся 20% пациентов забрали на скорой из-за патологий, связанных с употреблением наркотических средств.
Куркова заметила, что в этом году зафиксировали больше пациентов, которые оказались в наркологической больнице с алкогольными психозами. Она предположила, что это произошло из-за того, что многие психиатрические больницы отдали под стационары для больных COVID-19.
Заместитель главврача добавила, что больница в период новогодних праздников работала в обычном режиме, каникулы прошли без происшествий.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС не зафиксировали глобальных потрясений в Петербурге во время новогодних праздников.