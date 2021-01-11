Отмечавшие Новый год петербуржцы попали в больницы с алкогольными психозами

Отмечавшие Новый год петербуржцы попали в больницы с алкогольными психозами
В наркобольнице Петербурга рассказали о госпитализациях в новогодние праздники. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За праздничные выходные в Городскую наркологическую больницу поступило 234 жителя Петербурга, которые перебрали с алкоголем или наркотиками.

Заместитель главврача больницы Елена Куркова заявила на пресс-конференции ТАСС, что большинство госпитализированных пациентов (80%) попали в больницы в состоянии алкогольного опьянения. Оставшихся 20% пациентов забрали на скорой из-за патологий, связанных с употреблением наркотических средств.

Куркова заметила, что в этом году зафиксировали больше пациентов, которые оказались в наркологической больнице с алкогольными психозами. Она предположила, что это произошло из-за того, что многие психиатрические больницы отдали под стационары для больных COVID-19.

Заместитель главврача добавила, что больница в период новогодних праздников работала в обычном режиме, каникулы прошли без происшествий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС не зафиксировали глобальных потрясений в Петербурге во время новогодних праздников.

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