Ремонт трамвайных путей начался на проспекте Энгельса

Трамвайные пути на проспекте Энгельса будут ремонтировать до 15 ноября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Трамвайные пути на проспекте Энгельса будут ремонтировать до 15 ноября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Наземный общественный транспорт изменят маршрут на севере Петербурга в связи с ремонтными работами на проспекте Энгельса.

Во вторник, 12 января, стартовал ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса. Трамвайную линию обновят на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. В пресс-службе городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что работы завершат к середине ноября 2021 года.

Из-за ремонта изменятся маршруты общественного транспорта. Объезжать участок придется трамваям №21, 55 и 58. Изменения коснутся и маршрутов автобусов №86 и 143. Первый будет обходить ремонтируемый участок стороной по улице Хошимина. Второй будет следовать от улицы Жени Егоровой по действующей трассе до проспекта Просвещения, далее до проспекта Энгельса, затем на Луначарского и по действующей трассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга в январе.