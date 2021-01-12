Смольный ответил на коллективное письмо депутатов, отстаивающих ВНИИБ

Власти отказались отзывать частную жалобу Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге решается судьба здания ВНИИБ на 2-ом Муринском проспекте. Депутаты ЗакСа направили коллективное письмо в адрес Смольного с просьбой отозвать частную жалобу Службы государственного строительного надзора и экспертизы города. Им было отказано. Об этом в своем Facebook рассказал депутат Михаил Амосов, опубликовавший соответствующее письмо.

В документе сказано, что объект не является памятником культурного наследия и не было никаких препятствий для строительства на его месте нового здания. Так как сейчас идут судебные разбирательства, работы приостановлены. Стороны рассчитывают, что вопрос решится в рамках закона.

Напоминаем, что петербуржцы выступили против сноса здания ВНИИБ. Они не хотят потерять историческое здание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители площади Мужества выходят на защиту здания ВНИИБ от сноса.