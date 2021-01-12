В Петербурге рассмотрят пять исков о запрете аниме

Прокуратура считает, что японские мультфильмы слишком жестокие.

Колпинский районный суд 20 января рассмотрит несколько исков о запрете ряда аниме, а также песни рэпера Моргенштерна. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Прокуратура считает, что некоторые японские мультфильмы слишком жестокие. В них присутствуют убийства и насилия. Речь идет о «Токийском терроре», «Тетради смерти», «Эльфийской месте» и других аниме. Также сотрудников правоохранительных органов настораживает содержание песни Моргенштерна под названием «Я съел деда». В прокуратуре считают подобное неуместным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японский аниме-фильм побил все рекорды по сборам. По состоянию на 28 декабря они составили более 32,5 млрд иен (около $313 млн). Фильм вышел в прокат 16 октября, за это время его посмотрели свыше 24 млн зрителей.