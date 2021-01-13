Депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга

Депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга
Законопроект утвердило ЗакСобрание Петербурга. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В среду, 13 января, петербургский парламент принял в окончательном третьем чтении проект закона, согласно которому депутатам запрещается быть членами Общественной палаты Петербурга.

Принятый Заксобранием Петербурга законопроект подразумевает запрет депутатам региональных парламентов одновременно входить в Общественную палату города. В пояснительной говорится, что документом предлагается распространить невозможность членства в Общественной палате на всех без исключения законодательных органов государственной власти российских субъектов.

Закон принят 36 голосами депутатов. Изменения вносятся в городской закон об Общественной палате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга намерены возродить систему вытрезвителей. Петербургский парламент рассмотрит проект закона о возвращении вытрезвителей, которые были устранены в России еще восемь лет назад.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
депутаты заксобрание новости СПб общественная палата


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парковку на Маршала Жукова могут оставить петербуржцам по инициативе депутатов
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в среду
В Петербурге выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса
Почти 23 тысячи россиян заразились коронавирусом за сутки
Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге
Депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга
Шестилетняя петербурженка попала в Книгу рекордов России
В Адмиралтейском районе избили и ограбили повара