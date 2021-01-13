Депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга

В среду, 13 января, петербургский парламент принял в окончательном третьем чтении проект закона, согласно которому депутатам запрещается быть членами Общественной палаты Петербурга.

Принятый Заксобранием Петербурга законопроект подразумевает запрет депутатам региональных парламентов одновременно входить в Общественную палату города. В пояснительной говорится, что документом предлагается распространить невозможность членства в Общественной палате на всех без исключения законодательных органов государственной власти российских субъектов.

Закон принят 36 голосами депутатов. Изменения вносятся в городской закон об Общественной палате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга намерены возродить систему вытрезвителей. Петербургский парламент рассмотрит проект закона о возвращении вытрезвителей, которые были устранены в России еще восемь лет назад.