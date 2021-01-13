Макаров дал поручения депутатам на 2021 год

В среду, 13 января, на заседании ЗакСобрания Петербурга председатель городского парламента Вячеслав Макаров обозначил задачи депутатом в новом году.
Так, Макаров поручил окончательно урегулировать вопросы строительства в исторических районах Петербурга с учетом мнения горожан. Поправки предстоит подготовить постоянной комиссии по городского хозяйству, градостроительству и существенным вопросам.
Комитет по законодательству должен разработать законопроекты о наказах избирателей, о мерах поддержки самозанятых граждан и социально ответственных работодателей.
Другим важнейшим направлением работы для всех законодателей является гармонизация городской правовой базы с новой Конституцией РФ.
Кроме того, по поручению Макарова в городе на законодательном уровне поддержат стартапы молодежи в области науки и техники, разработки и внедрения прорывных технологий.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга.