Макаров дал поручения депутатам на 2021 год

В среду, 13 января, на заседании ЗакСобрания Петербурга председатель городского парламента Вячеслав Макаров обозначил задачи депутатом в новом году.

Так, Макаров поручил окончательно урегулировать вопросы строительства в исторических районах Петербурга с учетом мнения горожан. Поправки предстоит подготовить постоянной комиссии по городского хозяйству, градостроительству и существенным вопросам.

Комитет по законодательству должен разработать законопроекты о наказах избирателей, о мерах поддержки самозанятых граждан и социально ответственных работодателей.

Другим важнейшим направлением работы для всех законодателей является гармонизация городской правовой базы с новой Конституцией РФ.

Кроме того, по поручению Макарова в городе на законодательном уровне поддержат стартапы молодежи в области науки и техники, разработки и внедрения прорывных технологий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутатам запретили становиться членами Общественной палаты Петербурга.