Снег с улиц Петербурга 15 января убирали восемь тысяч дворников

Восемь тысяч дворников убирали снег в Петербурге в пятницу. Фото: комитет по благоустройству

Восемь тысяч дворников убирали снег в Петербурге в пятницу. Фото: комитет по благоустройству

Петербургские коммунальные службы направили на уборку города от снега более 1200 уборочных машин и более восьми тысяч дворников. Они боролись со снегом на улицах, во дворах и парках.

Городские работники ручного труда и техника продолжают круглосуточного расчищать и вывозить снег, подметать тротуары, обрабатывать дорожное полотно противогололедными материалами. Этой ночью в городе усилят работу предприятий по организации вывоза снега.

Чтобы обеспечить безопасности горожан, дороги посыпали песко-соляной смесью, а садовые дорожки обрабатывали песком и гранитной крошкой, сообщили в Смольном.

Согласно регламенту дорожных работ, коммунальщики чередуют посыпку противогололедными материалами с прометанием улиц, что позволяет предотвратить образование накатов на проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном жалуются на нехватку снегоуборочной техники.