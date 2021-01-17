Задержан петербуржец, разъезжающий на каршеринге под чужим аккаунтом

В Приморском районе Петербурга задержали водителя каршеринга. Мужчина сел за руль арендованного авто под чужим аккаунтом.

Инцидент произошел в субботу, 16 января. Инспекторы ГИДД остановили машину марки KIA Rio у дома 54/32 по Богатырскому проспекту. За рулем транспортного средства находился 27-летний мужчина с подставным аккаунтом

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в отношении задержанного составили протокол. Иномарка передана представителю каршеринга под сохранную расписку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании еще одного водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом.