Спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном тумане 18 января

Петербургское управление МЧС России предупредило местных жителей о густом тумане, который опустится на город в понедельник, 18 января.

По информации метеорологов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», туман установится в Петербурге до второй половины дня. Он будет в самом городе, а также в пригородах. Видимость составит не более 500 метров.

Городским водителям советуют по возможности воздержаться от поездки в тумане. Если возможности отложить поездку нет, то следует значительно снизить скорость на дорогах. Необходимо включить габаритные огни, фары ближнего света и противотуманные фары. При этом категорически запрещается включать дальний свет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге потеплеет до -5 градусов.