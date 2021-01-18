Спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном тумане 18 января

Спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном тумане 18 января
Петербуржцев предупредили о тумане. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургское управление МЧС России предупредило местных жителей о густом тумане, который опустится на город в понедельник, 18 января.

По информации метеорологов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», туман установится в Петербурге до второй половины дня. Он будет в самом городе, а также в пригородах. Видимость составит не более 500 метров.

Городским водителям советуют по возможности воздержаться от поездки в тумане. Если возможности отложить поездку нет, то следует значительно снизить скорость на дорогах. Необходимо включить габаритные огни, фары ближнего света и противотуманные фары. При этом категорически запрещается включать дальний свет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге потеплеет до -5 градусов.

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