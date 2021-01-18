Съемки фильма «Декабрь» запретят парковку на 10-й Советской

Съемки фильма &#171;Декабрь&#187; запретят парковку на 10-й Советской
Съемки фильма запретят парковку на 10-й Советской улице. Фото: google.maps

В Центральном районе Петербурга собираются снимать художественный фильм. Из-за съемок будут введены ограничения движения.

Об этом сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. По информации ведомства, съемки фильма «Декабрь» будут проходить на 10-й Советской улице. Кинокартину будет снимать кинокомпания «Глобус-фильм».

Съемки продлятся с утра 20 января до утра 22 января. На эти дни, со вторника по пятницу, на улице введут ограничение движения. Так, с 5 утра вторника до 5 утра пятницы на 10-й Советской запретят остановку транспортных средств. Речь идет об участке от Мытнинской улицы до Кирилловской. Ограничение также затронет участок Кирилловской улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга в январе.

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